Суд США тимчасово зупинив план Трампа скоротити сотні робочих місць у «Голосі Америки»

Федеральний суд США 29 вересня тимчасово призупинив план Адміністрації президента Дональда Трампа про скорочення сотні робочих місць у «Голосі Америки».

Про це повідомляє Associated Press.

Окружний суддя постановив, що Агентство США з питань глобальних медіа (USAGM) не може скоротити штат і ліквідувати 532 робочих місця для штатних державних службовців. Більшість персоналу «Голосу Америки» становлять саме ці працівники.

Виконувачка обов’язків генерального директора агентства Карі Лейк наприкінці серпня оголосила, що скорочення робочих місць почнеться 30 вересня. Але суддя вирішив залишити все без змін, доки не розгляне головне клопотання позивачів про блокування скорочення.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ про скорочення діяльності семи державних агентств, серед яких Агентство США з питань глобальних медіа (USAGM). Воно завідує іноземним мовленням і курує, зокрема, «Голос Америки», «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода». За цим указом грант для фінансування цих медіа, який схвалив Конгрес США, зупинили.

Усіх співробітників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку. Йдеться про понад 1 300 журналістів, продюсерів, допоміжний персонал.

Після цього співробітники «Голосу Америки» подали до суду проти Агентства США з глобальних медіа. Вони заявили, що закриття медіа, які фінансує уряд США, порушує права на свободу слова і журналістську роботу, які гарантує американська Конституція.

У квітні суд у США зобовʼязав адміністрацію Трампа відновити роботу «Голосу Америки», однак в апеляції це рішення скасували.