«Україна не є незалежною країною» — премʼєр Угорщини не заперечив, що угорські дрони залітали в Україну

Getty Images / «Бабель»

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не є суверенною державою, коментуючи інцидент, коли угорські дрони залетіли в український повітряний простір. У відповідь на це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що угорський політик досі перебуває під впливом пропаганди РФ.

Про це він сказав у подкасті «Година бійця», який створила його партія «Фідес», передає Politico.

«Припустімо, вони пролетіли там [в Україні] кілька метрів, і що з того?» — сказав Орбан.

На його думку, Україна не є незалежною та суверенною країною, бо якщо Захід перестане давати кошти, то Україна «може припинити існування».

«Ніхто не збирається атакувати його [Зеленського] звідси. Два, три чи чотири угорських безпілотники, незалежно від того, перетнули вони кордон чи ні, – це не та проблема, яка повинна турбувати українців», — заявив Орбан.

За його словами, Україна повинна «розбиратися з безпілотниками на своєму східному кордоні».

Як зреагувала Україна на таку заяву Орбана

За словами Андрія Сибіги, хороша новина в тому, що прем’єр-міністр Орбан визнав: деякі дрони таки залетіли в український повітряний простір з боку Угорщини.

Український міністр написав, що Україна з «нетерпінням чекатиме» на міркування Орбана про державний суверенітет і незалежність, коли він звільниться від залежності від російської енергії.

Угорський дрон над Україною

Володимир Зеленський 27 вересня повідомив, що українські військові зафіксували проліт одного угорського дрона над територією України. Попередньо, він міг вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.

Але Міноборони Угорщини заперечило, що їхні БпЛА залітали в повітряний простір України.

Після цього Андрій Сибіга опублікував мапу вторгнення угорського дрона в повітряний простір України, де видно, що після перетину кордону дрон залетів на понад 40 км вглиб території України.