Суд зобовʼязав Саакашвілі та ексочільника держохорони відшкодувати бюджету Грузії понад $3 млн

Новини

Олександр Косарєв / УНІАН

Тбіліський міський суд зобов’язав колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі та колишнього голову Спеціальної служби державної охорони Теймураза Джанашію сплатити державі 9 мільйонів ларі ($3,3 мільйона) до бюджету.

Про це повідомляє грузинський «Перший канал».

Йдеться про справу, у якій 12 березня цього року Саакашвілі засудили до 9 років позбавлення волі за розтрату держкоштів. Саакашвілі звинувачували в тому, що у 2009—2012 роках він витратив $3,2 мільйона з коштів спецслужби держохорони для особистих цілей — на одяг, навчання сина, оренду автомобілів, косметичні процедури. Сам він називає цю справу політичною.

У цій же справі суд також визнав винним колишнього голову Спеціальної служби державної охорони Темура Джанашію, однак за іншою статтею — про зловживання службовими повноваженнями. Його оштрафували на 300 тисяч ларі ($111 тисяч).

До цього вироку Саакашвілі вже відбував шестирічний термін увʼязнення у двох інших справах — про помилування вбивць банкіра Сандро Гіргвліані та про побиття депутата Валері Гелашвілі.

Крім того, в березні цього року його також засудили до 4,6 року увʼязнення за незаконний перетин грузинського кордону у жовтні 2021 року.