Сирський: За час контрнаступу під Добропіллям ЗСУ звільнили вже близько 175 км²
- Світлана Кравченко
Українські військові звільнили від російських окупантів вже 175 км² на Добропільському напрямку. Ворог опинився в оточенні.
Про це розповів головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський за результатами роботи у частинах, які діють на головних напрямках фронту.
За його словами, ще майже 195 км² території українські бійці зачистили від диверсійних груп.
Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3 185 осіб, із них безповоротні — 1 769. Також росіяни втратили 969 одиниць озброєння та техніки.
Сирський додав, що «завдяки чітко спланованим та сміливим діям Сил оборони» частина підрозділів ворога на цій ділянці фронту опинилась в оточенні.
Головком також ухвалив необхідні рішення для забезпечення частин і підрозділів, які беруть участь у бойових діях, з урахуванням погіршення погодних умов.
- Нещодавно Сирський розповів, що з початку літа російські окупанти почали застосовувати на фронті нову тактику «тисячі порізів» — наступи малими групами, які проникають углиб української території, щоб порушити логістику й оборону. Таку тактику ворог використовував на Добропільському та Новопавлівському напрямках.