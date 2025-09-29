Спецпосланець Келлог: Трамп дозволив далекобійні удари України по цілях у Росії

Новини

Спецпредставник президента США з питань України і Росії Кіт Келлог підтвердив, що Дональд Трамп дозволив далекобійні удари по цілях на російській території.

Про це він сказав у ефірі Fox News.

«Я думаю, що прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо, відповідь — так. Використовуйте можливість завдавати ударів на великій відстані. Ніяких укриттів не існує», — відповів Келлог на запитання, чи санкціонував Трамп завдання далекобійних ударів по Росії.

Келлог також заявив, що остаточного рішення щодо того, чи передадуть США Україні далекобійні ракети Tomahawk, наразі немає.