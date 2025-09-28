Віцепрезидент Венс підтвердив, що у США обговорюють передачу ракет Tomahawk Україні. Проте остаточне рішення — за Трампом
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
UK Defence Journal
Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що Вашингтон обговорює потенційну передачу ракет Tomahawk Україні, проте остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом.
Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.
За словами Венса, США «вивчають» питання передачі ракет Україні, а також розглядають низку запитів про зброю від країн Європи.
Водночас Венс підкреслив, що надання Україні ракет Tomahawk — «це питання, щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент США Дональд Трамп».
«Нехай про це каже президент, але я знаю, що ми говоримо про це просто зараз... Президент зробить те, що найкраще відповідає інтересам Сполучених Штатів», — сказав віцепрезидент США.
- Нещодавно Axios і The Wall Street Journal писали, що Володимир Зеленський просив Дональда Трампа надати Україні ракети Tomahawk. Раніше це було єдине озброєння, яке Трамп не погоджувався продати країнам НАТО для України.
- Тепер медіа пишуть, що на зустрічі із Зеленським лідер США заявив про готовність зняти обмеження на використання Україною американського далекобійного озброєння для ударів по території Росії. Водночас він не взяв на себе зобовʼязань це зробити.