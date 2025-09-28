Під час російської атаки у Києві постраждала будівля посольства Польщі
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
PAP
Російський ракетний снаряд пошкодив дах будівлі посольства Польщі в Україні під час масованого обстрілу столиці 28 вересня.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський у коментарі RMF FM.
За його словами, «елемент ракети або малокаліберна ракета» впав на дах консульського відділу посольства, пробив стелю та опинився у кухонній зоні.
Дипломат каже, що у результаті влучання ніхто не постраждав. Інцидент також не вплине на роботу посольства, консульство працюватиме у звичайному режимі з понеділка.
- У ніч на 28 вересня російська армія атакувала Україну ударними БпЛА, ракетами повітряного та морського базування — загалом 643 повітряними цілями. Українська ППО знешкодила більшість з них, проте були влучання як ракет, так і дронів.
- У Києві через атаку загинули щонайменше чотири людини, серед них — 12-річна дівчинка. Також десятки постраждалих є на Київщині та у Запоріжжі.