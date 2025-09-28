Парламентські вибори у Молдові: у низці закордонних дільниць заявляють про мінування

Новини

Flickr / Konstantin T

У декількох закордонних дільницях для голосування на парламентських виборах у Молдові 28 вересня повідомили про мінування.

Про це інформує Міністерство закордонних справ Молдови.

Зокрема, повідомлення про нібито мінування надійшли з дільниць у Брюсселі, Римі, Генуї, Бухаресті, Ешвіллі та Аліканте.

У молдовському МЗС наголосили, що сповіщення про інциденти почали надходити в межах втручання Росії у виборчий процес у Молдові.

«Державні установи підготувалися до цього сценарію, ми встановили чіткі процедури та співпрацюємо з нашими партнерами з інших країн, аби виборчий процес не постраждав», — йдеться у повідомленні МЗС Молдови.