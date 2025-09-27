У Сирії видали ордер на арешт експрезидента Башара Асада
- Олександр Булін
-
Міністерство юстиції Сирії 25 вересня видало ордер на арешт поваленого президента Башара Асада.
Про це повідомляє сирійське видання Sham News Network.
У постанові, виданій слідчим суддею в Дамаску, зазначається, що колишнього президента розшукують за такі злочини:
- умисне вбивство двох або більше людей;
- напад з метою розпалювання громадянської війни;
- катування, що призвели до смерті.
Ордер містить детальний зовнішній опис розшукуваного: зріст приблизно 189 см, широке чоло, довгий ніс, тонкі губи, блакитні очі, широко розставлені брови, каштанове волосся та овальне обличчя.
Ордер зобовʼязує відповідні органи безпеки заарештувати Башара Асада, де б він не перебував, й утримувати його у слідчому ізоляторі. Він також зобовʼязує Збройні сили сприяти цьому процесу.
Ордер видали прокуратури у справі про події в регіоні Дарʼа. Це офіційний початок розслідування про порушення у 2011 році, які стали головним поштовхом для початку революції у країні.
- Французькі судові органи 2 вересня видали ордери на арешт поваленого президента Сирії Башара Асада і шести інших високопосадовців у звʼязку з бомбардуванням у 2012 році міста Хомс, що перебував під контролем повстанців. Тоді загинули 56-річна американка Марі Колвін, яка працювала в газеті The Sunday Times of Britain, і 28-річний французький фотограф Ремі Охлік. Французькі правоохоронці розслідують ці смерті як потенційний злочин проти людяності, а також як воєнний злочин.