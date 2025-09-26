У Німеччині повідомили про невідомі дрони над землею, що межує з Данією

Новини

У ніч проти 26 вересня невідомі дрони помітили над німецькою землею Шлезвіг-Гольштайн — вона межує з Данією, де дрони цього тижня помічали вже тричі.

Про це пише NDR.

За словами міністерки внутрішніх справ Сабіни Зюттерлін-Ваак, правоохоронці почали розслідування за статтею про шпигунство. Міністерство внутрішніх справ «інтенсивно й постійно обмінюється інформацією» з федеральним урядом і Бундесвером.

Місцева поліція посилює протидію дронам у координації з іншими північнонімецькими землями. Скільки саме дронів було зафіксовано і де саме — міністерка не уточнила.

У Шлезвіг-Гольштайні вже неодноразово траплялися інциденти з дронами. На початку місяця спецпідрозділи поліції зупинили вантажне судно в Північно-Балтійському каналі. Вважається, що воно служило базою для запуску дронів: 26 серпня з його борту начебто запустили дрон для розвідки та зйомки. Розслідування ще триває.

У січні неодноразово повідомляли про польоти дронів над авіабазою Patriot у Швезінгу поблизу Хузуму (район Північна Фризія). У Брунсбюттелі (район Дітмаршен) численні незаконні польоти дронів над критично важливою інфраструктурою спостерігалися ще в серпні 2024 року. Розслідування цієї справи припинили, оскільки винного не вдалося встановити.

Порушення Росією повітряного простору країн НАТО

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією.

Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії майже на 10 км і перебував у повітряному просторі країни НАТО приблизно 50 хвилин.

Уламки безпілотників також знаходили на пляжах Болгарії та Латвії.

Три російських винищувачі МіГ-31 19 вересня без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин.

23 вересня головний аеропорт столиці Данії Копенгагену закривали на чотири години через дрони. Тоді поліціянти не збили невідомі БпЛА. Цей інцидент Данія назвала найсерйознішим нападом на її критично важливу інфраструктуру і повʼязала його із серією вторгнень російських безпілотників та іншими порушеннями по всій Європі. Тієї ж ночі дрони фіксували над головним аеропортом Норвегії.