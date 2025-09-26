ЄС створює наземну, дронову і морську «стіни» для захисту східного флангу

Новини

Getty Images / «Бабель»

Європейський Союз узгодив трискладовий підхід до захисту східного флангу — наземна, дронова та морська «стіни» — і визначив пріоритети для негайних дій: вдосконалене виявлення, відстеження і можливості перехоплення безпілотників.

Про це повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс на пресконференції, передає «Суспільне».

Він представив бачення проєкту «Східний фланг», який має три основні складові:

«наземну стіну» — системи протидії мобільності на кордонах;

«стіна дронів» — заходи для протидії порушенням повітряного простору;

«морську стіну» — заходи захисту від можливих морських провокацій, зокрема для Румунії та Болгарії.

Кубілюс зазначив, що на засіданні були присутні міністри оборони країн, розташованих поблизу України та Росії (Болгарія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Польща, Румунія), а також Угорщина і Словаччина, високий представник ЄС, данське головування в Раді та міністр оборони Данії. До дискусії долучилися й представники НАТО як спостерігачі. Окремо він відзначив презентацію міністра оборони України Дениса Шмигаля, яку назвав «безцінним досвідом, перевіреним у боях».

За його словами, на сьогоднішньому засіданні ухвалили переходити від обговорень до конкретних дій і погодили ключові пункти проєкту.

Найважливішим пріоритетом щодо «стіни дронів» Кубілюс назвав підвищення спроможностей виявляти й відстежувати дрони та можливостей їх перехоплювати, оскільки таких можливостей «дійсно бракує в деяких місцях». Він наголосив, що реалізуватися проєкт буде в тісній кооперації з партнерами на передовій та на основі українського бойового досвіду.

У підсумку Кубілюс закликав до скоординованих і оперативних кроків — від розгортання технічних рішень до обміну інформацією між країнами регіону й НАТО, щоб «стіна дронів» стала дієвим елементом загальної системи оборони східного флангу.

Порушення Росією повітряного простору країн НАТО

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією.

Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії майже на 10 км і перебував у повітряному просторі країни НАТО приблизно 50 хвилин.

Уламки безпілотників також знаходили на пляжах Болгарії та Латвії.

Три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин.

23 вересня головний аеропорт столиці Данії Копенгагену закривали на чотири години через дрони. Тоді поліціянти не збили невідомі БпЛА. Цей інцидент Данія назвала найсерйознішим нападом на її критично важливу інфраструктуру і повʼязала його із серією вторгнень російських безпілотників та іншими порушеннями по всій Європі. Тієї ж ночі дрони фіксували над головним аеропортом Норвегії.