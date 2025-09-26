«Радіо Свобода»: Словаччина заблокувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Новини

Getty Images / «Бабель»

Словаччина заблокувала введення нового 19-го санкційного пакета Євросоюзу проти Росії.

Про це повідомив редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

За його словами, 26 вересня посли ЄС вперше обговорили новий пакет обмежень.

«Ймовірно, зеленого світла не буде напередодні самітів у Копенгагені наступного тижня. Словаччина блокує поки що», — зазначив він.

Словаччина не вперше блокує санкції проти Росії. Країна робила це і щодо 18-го пакета — тоді вона вимагала від ЄС гарантій щодо ініціативи RePowerEU. Цей план передбачає повне припинення поставок російського природного газу до ЄС з 1 січня 2028 року. Разом з Угорщиною вони виступають проти відмови від російських енергоресурсів.

Минулого тижня, 19 вересня, Євросоюз представив 19-й пакет санкцій. Серед основних пропозицій: відмова від російського СПГ з 1 січня 2027 року, обмеження проти «Роснафти» і «Газпромнафти», а також 118 суден тіньового флоту, додаткові санкції проти країн, які допомагають Росії обходити обмеження.