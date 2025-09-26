Порушили повітряний простір і вели розвідку: над Україною зафіксували, ймовірно, угорські дрони

Новини

Facebook / Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на військовій нараді з президентом Володимиром Зеленським доповів щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні.

Про це президент Зеленський написав у Telegram.

Українські військові зафіксували заходи в повітряний простір дронів-розвідників. Припускають, що це угорські дрони. Попередньо, вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.

Президент доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.