Порушили повітряний простір і вели розвідку: над Україною зафіксували, ймовірно, угорські дрони
- Олександр Булін
Facebook / Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на військовій нараді з президентом Володимиром Зеленським доповів щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні.
Про це президент Зеленський написав у Telegram.
Українські військові зафіксували заходи в повітряний простір дронів-розвідників. Припускають, що це угорські дрони. Попередньо, вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.
Президент доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.
- У вересні різко зросло порушення повітряного простору в Європі. Російські безпілотники залітали на територію Польщі та Румунії, а винищувачі Міг-31 19 вересня без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин. Через невідомі дрони двічі закривали аеропорт данського Копенгагену, а також фіксували їх над головним аеропортом Норвегії.