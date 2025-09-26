Україна «дзеркально» заборонила вʼїзд трьом угорським військовим
- Світлана Кравченко
Трьом високопоставленим угорським військовим 26 вересня заборонили вʼїзд на територію України.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Він наголосив, що це «дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону Угорщини на вʼїзд для українських військових».
«На кожен акт неповаги з боку Угорщини буде надано адекватну відповідь, особливо на неповагу до наших військових», — додав Сибіга.
- У липні Угорщина заборонила вʼїзд трьом посадовцям ЗСУ через смерть в Україні угорця Йосипа Шебештеня на Закарпатті нібито після побиття представниками ТЦК. В Україні це рішення Угорщини вважають «безпідставним і абсурдним».
- Крім того, через українські атаки на нафтогін «Дружба» Угорщина в серпні заборонила командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту «Мадяру» Бровді вʼїзд у Шенгенську зону.