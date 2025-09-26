Польща відкрила кордон із Білоруссю та закликала своїх громадян негайно повертатись
- Світлана Кравченко
-
Польща закликала своїх громадян не їздити до Білорусі, попри те, що кордони знову відкрили.
Про це йдеться в заяві посольства Польщі в Мінську.
Прикордонний рух у пунктах пропуску через кордон Польщі з Білоруссю відновили 25 вересня.
Наразі для пасажирського руху відкрили прикордонний перехід «Тересполь — Брест», а для вантажного руху працює прикордонний пункт «Корощин (Кукурики) — Козловичі».
Міністерство закордонних справ Польщі закликало громадян утриматися від поїздок до Білорусі через «зростання напруженості, військові події в регіоні та випадки довільних арештів польських громадян».
Поляків, які вже перебувають на території Білорусі, просять негайно покинути країну.
У Польщі кажуть, що в разі різкого погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів або інших непередбачених обставин евакуюватися буде значно складніше або навіть неможливо.
- 12 вересня білорусько-польський кордон закривали через спільні навчання Росії та Білорусі «Захід-2025», які тривали до 16 вересня.