Міністр оборони Німеччини заявив, що Росія шпигує за західними супутниками

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на космічній конференції в Берліні 25 серпня заявив про зростаючу загрозу, яку становить космічна діяльність Росії.

Його слова передають Reuters.

Пісторіус послався на занепокоєння щодо двох російських супутників «Промінь Олімп», які стежать за супутниками звʼязку Intelsat. Останні використовують Збройні сили Німеччини та інших країн.

«Росія та Китай за останні роки швидко розширили свої можливості ведення війни в космосі: вони можуть порушувати роботу супутників, засліплювати супутники, маніпулювати ними або кінетично знищувати їх», — додав Пісторіус.