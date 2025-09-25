Міністр оборони Німеччини заявив, що Росія шпигує за західними супутниками
- Олександр Булін
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на космічній конференції в Берліні 25 серпня заявив про зростаючу загрозу, яку становить космічна діяльність Росії.
Його слова передають Reuters.
Пісторіус послався на занепокоєння щодо двох російських супутників «Промінь Олімп», які стежать за супутниками звʼязку Intelsat. Останні використовують Збройні сили Німеччини та інших країн.
«Росія та Китай за останні роки швидко розширили свої можливості ведення війни в космосі: вони можуть порушувати роботу супутників, засліплювати супутники, маніпулювати ними або кінетично знищувати їх», — додав Пісторіус.
- Ще в червні 2024 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус казав, що Німеччина посилить армію, щоб бути готовою до війни до 2029 року.
- У березні 2025 року Бундестаг проголосував за план канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно інвестицій в галузі оборони й інфраструктури країни. Сума інвестицій сягне трильйона євро.
- Генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр у травні наказав, щоб німецька армія була повністю оснащена зброєю та іншим матеріалом до 2029 року. Серед інших пріоритетів у документі «Пріоритети директиви щодо посилення боєготовності», підписаному Броєром, вказано швидке розширення можливостей Німеччини в сфері радіоелектронної боротьби, а також створення стійкої системи «наступальних і оборонних спроможностей» у космосі.