Олігарха-втікача Плахотнюка екстрадували з Греції в Молдову

Новини

Колишнього лідера молдовської Демократичної партії Володимира Плахотнюка 25 вересня екстрадували з Греції до Молдови. Це сталося через шість років після того, як він втік із країни.

Про це повідомляє Newsmaker.

На відео видно, як Плахотнюк виходить з літака, а далі його в кайданах саджають в машину.

Володимира Плахотнюка затримали 22 липня в Греції. Разом з ним в аеропорту Афін також затримали колишнього депутата від Демократичної партії Костянтина Цуцу, якого багато років вважали довіреною особою Плахотнюка.

Вони збиралися вилетіти в Дубай. Під час обшуків, які правоохоронці провели на їхній орендованій віллі в Греції, знайшли десятки підроблених документів, предмети розкоші та гроші в різних валютах.

Цуцу звільнили й заборонили виїзджати з Греції. Однак, за даними джерел IPN, зараз він перебуває у Придністровʼї.

Щодо Плахотнюка, то запит на його екстрадицію, крім Молдови, також подавала РФ.

Раніше начальник Генерального інспекторату поліції заявив, що після екстрадиції до Кишинева Плахотнюк буде під вартою 30 днів у виправній колонії № 13. А 24 вересня міністр юстиції заявила, що його триматимуть в окремій камері з міркувань безпеки.

Хто такий Володимир Плахотнюк

Плахотнюк — найбагатша людина Молдови, перший віцеспікер парламенту Молдови (з 30 грудня 2010 до 15 лютого 2013). Двічі був депутатом молдовського парламенту. Його Демократична партія була при владі з 2014 року, але згодом через корупцію та скандали дискредитувала себе. На останніх парламентських виборах у 2021 році вона не змогла пройти до парламенту.

Він утік з Молдови в червні 2019 року, довгий час жив у США, проте в січні 2020 року його перебування там визнали небажаним.

У Молдові на його імʼя видали ордери на арешт за трьома кримінальними справами, серед яких — співучасть у крадіжці мільярда доларів з молдовських банків у 2014 році. У Молдові його також вважають причетним до спроби дестабілізації країни. Інтерпол 7 лютого 2025 року оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук.

Плахотнюк перебуває під санкціями США та Євросоюзу.