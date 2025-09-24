У Нью-Йорку поліція зупинила президента Туреччини через кортеж Дональда Трампа
Автор:
- Світлана Кравченко
Дата:
-
Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який разом з делегацією прибув у Нью-Йорк на Генасамблею ООН, змусили чекати, поки проїде кортеж американського президента Дональда Трампа.
Про це повідомила турецька служба Deutsche Welle.
На відео з соцмереж видно, як помітно роздратований турецький лідер чекає на тротуарі в оточенні своїх охоронців, а поліція не дає натовпу пройти вулицею.
- Схожий випадок стався напередодні з президентом Франції Емманюелем Макроном. Він також не зміг проїхати вулицею у Нью-Йорку через те, що поліція перекрила рух в очікуванні кортежу Трампа.