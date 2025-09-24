Болгарія у 2026 році розірве договір про транзит російського газу
- Світлана Кравченко
Премʼєр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив, що його країна припинить договір про транзит російського газу вже в наступному році.
Про це пише медіа БНР.
«Ми, як частина Євросоюзу, приєднаємося до рішень про те, щоб у короткостроковій перспективі — до 2026 року — були припинені договори про використання або транзит російського природного газу», — сказав премʼєр Болгарії.
Він додав, що до 2026 року мають бути припинені договори про використання або транзит російського природного газу, а до 2028-го він має бути остаточно виключений з болгарського енергетичного ринку.
За словами Желязкова, все споживання природного газу в Болгарії — як для промисловості, так і для домогосподарств — покривається імпортом скрапленого газу, що постачається через спеціалізовані термінали.
- 17 червня Єврокомісія запропонувала повністю зупинити імпорт нафти й газу з РФ до кінця 2027 року. Передбачається, що нові контракти на імпорт російського газу будуть заборонені з 1 січня 2026 року.
- Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу прискорити скорочення імпорту російського палива і чинила тиск на союзників, щоб вони ввели мита до 100% для Індії та Китаю за купівлю російської нафти. Багато країн ЄС не хочуть вводити мита проти Індії та Китаю, тому ЄК зосереджує свою увагу на російському СПГ.