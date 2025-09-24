Меланія Трамп не зустрінеться з Оленою Зеленською — попри неодноразові звернення українськї першої леді

Новини

Getty Images / «Бабель»

Перша леді США Меланія Трамп не матиме жодних офіційних зустрічей з Оленою Зеленською — попри те, що остання кілька разів зверталась з таким проханням.

Про це повідомив старший радник першої леді США Марк Бекман, передає New York Post.

«Пані Зеленська кілька разів зверталася з ініціативою організувати зустріч, але жодної двосторонньої зустрічі немає. Нічого офіційного немає», — сказав Бекман.

Він додав, що оскільки перша леді США «дуже ввічлива», то сьогодні вона «привітається [із Зеленською], але жодної серйозної розмови чи формальної зустрічі не заплановано».

У серпні президент Трамп передав російському лідеру Володимиру Путіну листа від Меланії, у якому підкреслювалася важливість досягнення миру заради дітей.

Це прохання прозвучало на тлі звинувачень з боку України та міжнародних організацій в тому, що Росія викрадає українських дітей. Однак прямо про депортованих українських дітей у листі не йшлося. 18 серпня президент Володимир Зеленський на зустрічі з Трампом передав листа від Олени Зеленської для Меланії — його зміст не розголошували.

Кремль звинувачують у тому, що він організував масштабну систему установ з перевиховання викрадених українських дітей. Ідеться не лише про вивчення російської культури та мови, але й про залучення до мілітаризованих програм.