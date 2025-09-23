Породілля, яка постраждала через обстріл Києва 7 вересня, померла в лікарні

Новини

У лікарні померла 24-річна жінка, яка постраждала через російський обстріл уночі проти 7 вересня. На момент атаки вона була вагітна — лікарям довелось екстрено викликати в неї пологи.

Про це hromadske повідомили у клінічній лікарні, де перебувала постраждала.

У жінки діагностували вибухову травму та опіки 95% тіла. Вона перебувала на штучній вентиляції легень. Окрім того, їй виконали кесарів розтин, що в сукупності погіршувало стан.

Стан жінки називали тяжким та нестабільним. Попри те, що вона перебувала у свідомості, її лабораторні показники, як-от рівень лейкоцитів, погіршувалися.

Цивільного чоловіка постраждалої, який перебував у сусідній палаті реанімаційного відділення із 70% опіків тіла, перемістили до опікового відділення після покращення стану.

Новонароджений син постраждалої також перебував у реанімації. Станом на 17 вересня його стан залишався важким: дитина перебувала на штучній вентиляції легень.