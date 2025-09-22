У Польщі кажуть, що дрони, які залетіли до країни, не мали бойової частини

Новини

Польський прем’єр Дональд Туск каже, що серед дронів, які впали на території Польщі в ніч на 10 вересня, наразі не знайшли безпілотників з бойовою частиною.

Про це він розповів журналістам на брифінгу, передає польське агентство PAP.

«Наразі немає підстав вважати, що якісь із цих знахідок становили загрозу. Поки що не було виявлено жодного випадку бойового дрона, який міг би вибухнути або якось інакше завдати шкоди мешканцям чи їхньому майну», — запевнив він.

Він також зазначив, що пошук та ідентифікація безпілотників все ще триває. Тож поки що не можна назвати точну кількість дронів, які залетіли до країни.

Туск також зреагував на слова президента Чехії Петра Павла, який припустив, що країни НАТО могли б збивати російські винищувачі, які порушують їхній повітряний простір.

«Ми готові до будь-якого рішення, яке має на меті знищення обʼєктів, що можуть становити для нас загрозу, наприклад російських винищувачів, якщо [...] вони, наприклад, будуть літати над нашими територіальними водами», — відповів голова польського уряду.

Російські дрони в Польщі 10 вересня

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.

Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів опиняються під загрозою.