Bloomberg: наступ на Газу обійдеться Ізраїлю в $7,5 мільярда — це понад 1% ВВП країни

Getty Images / «Бабель»

Наступ на місто Газа коштуватиме Ізраїлю 25 млрд шекелів ($7,5 млрд) до кінця 2025 року — або 1% ВВП країни.

Про це пише Bloomberg з посиланням на неназваного представника влади Ізраїлю.

Ці витрати додадуться до попередніх 204 мільярдів шекелів ($55 млрд) військових витрат на майже дворічну війну в секторі Гази, яка поширилася на Ліван, Іран, Сирію та Ємен.

Оскільки бойовим діям майже два роки, а наступ на місто Газа, за прогнозами, триватиме ще кілька місяців, інвестори уважно стежать за економічними наслідками війни. Економіка Ізраїлю обсягом $580 мільярдів залишається меншою, ніж до війни, з урахуванням інфляції, а уряд минулого року здійснив рекордні запозичення на ринках облігацій для фінансування конфлікту.

Кабінет міністрів попросив парламент ухвалити збільшення цьогорічного бюджету на 30 мільярдів шекелів ($8 млрд) — затвердженого лише шість місяців тому — щоб покрити коротку війну з Іраном і попередні бойові дії в Газі. Цільовий дефіцит зросте до 5,2% і, з огляду на ескалацію боїв, можливі подальші перегляди.

Ізраїльський посадовець надав розподіл військових витрат Ізраїлю за останні два роки та витрат на підготовку до майбутніх конфліктів. Найбільша частка військових витрат — близько третини — пішла на виплати резервістам. Десятки тисяч ізраїльтян були призвані від початку війни й отримують у середньому 36 тисяч шекелів ($9 730) на місяць — на 50% більше, ніж середня зарплата в країні.

Боєприпаси та системи перехоплення ракет є другою за величиною статтею витрат, вони становлять чверть усіх витрат, сказав посадовець.

Окремо Ізраїль виділяє близько $49 мільярдів на довгострокові закупівлі для зміцнення військових можливостей у майбутньому. Сюди входять $2,9 мільярда на ескадрилью F-35, $2,8 мільярда на ракетні катери класу «Саар» та $1,5 мільярда на ескадрилью F-15. Понад $8,9 мільярда буде спрямовано на дослідження та розробки.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч проти 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази та почав там масштабні операції.

7 серпня премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна має намір узяти під контроль усю прибережну територію. У середині серпня ізраїльські військові схвалили рамковий план нової наступальної операції на Газу.

Наслідком бойових дій стала гуманітарна криза в секторі Гази. Наприкінці серпня ООН вперше офіційно підтвердила повномасштабний голод у регіоні — з ним зіткнулося понад пів мільйона людей.

Ізраїльські військові 15 вересня розпочали наземний наступ на місто Газа, туди зайшли танки.