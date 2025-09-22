Reuters: Росія прагне зняття авіаційних санкцій через проблеми з безпекою польотів

Новини

Росія закликає лідерів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) ООН, які зібралися в Монреалі, послабити санкції на запасні частини та прольоти російських літаків у повітряному просторі інших держав.

Про це пише Reuters з посиланням на робочі документи й джерело в російському авіаційному секторі.

З початку повномасштабної агресії Росії проти України західні санкції перекрили доступ до літаків та запасних частин іноземного виробництва. Російським авіакомпаніям довелось імпортувати запчастини для понад 700 літаків (переважно Airbus і Boeing) складними, непрямими шляхами.

Зараз Москва намагається домовитися про зняття санкцій, зокрема щодо запасних частин, які, за їхніми словами, є критично важливими для безпеки польотів. Росія представить свої аргументи регуляторним органам та іншим делегатам на асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації, яка відбудеться з 23 вересня по 3 жовтня. Вона встановлює глобальні стандарти безпеки цивільної авіації, а її рада засудила Москву за порушення суверенітету повітряного простору України та подвійну реєстрацію повітряних суден.

Росія звернулася з таким проханням після того, як минулого тижня Сполучені Штати скасували санкції проти білоруської державної авіакомпанії «Белавіа». Їх запровадили, коли Мінськ підтримав Москву у вторгненні в Україну.

У документах критикується закриття повітряного простору 37 держав для польотів російських авіакомпаній і заборона на технічне обслуговування та страхування повітряних суден. У робочих документах, поданих до асамблеї, Москва заявила, що санкції суперечать глобальним правилам. Росія також намагається домогтися, щоб її обрали до керівної ради ICAO, що складається з 36 держав, після того, як не змогла отримати достатньо голосів у 2022 році.

Наприкінці липня на Далекому Сході Росії розбився радянський літак Ан-24, побудований у 1976 році. В результаті цього загинули всі 48 людей на борту. Кілька днів потому російський національний авіаперевізник «Аерофлот» скасував десятки рейсів після руйнівної кібератаки.

Як найбільша країна світу, Росія значною мірою залежить від комерційних літаків для внутрішніх вантажних і пасажирських перевезень, але нещодавні інциденти свідчать про те, що стан російського флоту погіршується. Російський флот літаків Boeing та Airbus старіє, і не всі деталі можна імпортувати за так званими сірими схемами, повідомило джерело в російській авіації агентству Reuters. Це означає, що польоти значної частини західних літаків там можуть зупинитися.