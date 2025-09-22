Убивство Максима Матерухіна на фунікулері: суд виніс вирок обвинувачуваному

Новини

Шевченківський районний суд Києва визнав підозрюваного ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова винним у вбивстві 15-річного Максима Матерухіна на київському фунікулері. Його засудили до довічного увʼязнення.

Про це передає кореспондентка «Суспільного» із зали суду.

Убивство підлітка на станції київського фунікулера сталося 7 квітня 2024 року. Співробітник Управління державної охорони Артем Косов, що, як стверджувало слідство, був пʼяний і під наркотиками, чіплявся до пасажирів, серед них був і 16-річний Максим Матерухін. Вийшовши з вагона, Косов штовхнув хлопця. Максим розбив головою скло у вікні станції — уламок перерізав йому сонну артерію, хлопець помер на місці.

17 вересня в останньому слові Косов визнав провину і покаявся. Однак він стверджував, що не мав наміру вбивати хлопця. Сторона захисту наполягала на вбивстві з необережності.

Обвинувачення заявляло про навмисне вбивство. Генпрокурор Руслан Кравченко, який взяв справу під свій контроль, 15 вересня писав, що свідки підтвердили — дії Косова були умисними.

Також умисність дій обвинуваченого Артема Косова підтверджують висновки комплексної судово-медичної, медико-криміналістичної та трасологічної експертизи. Експерти встановили: тілесні ушкодження у Максима виникли через цілеспрямовані дії обвинуваченого. Генпрокурор каже, що версія Косова про випадкове падіння — виключена.

Батьки загиблого хлопця вважають довічне увʼязнення «справедливим вироком».

«Цей день ми довго чекали. Це неймовірні емоції, які не передати словами. Це вдячність людям, які нас підтримували, які з нами йшли до цього переможного кінця. Справедливість настала. І всі почули — довічне. За вбивство нашого сина він отримав те, що заслуговує», — сказала мама Максима Ірина Матерухіна.