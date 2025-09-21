Трамп заявив, що США допоможуть захистити Польщу та країни Балтії в разі ескалації з боку РФ
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Президент США Дональд Трамп у неділю, 21 вересня, пообіцяв, що його країна допоможе в захисті Польщі та країн Балтії в разі ескалації конфлікту з Росією.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, після церемонії прощання з активістом Чарлі Кірком.
Його запитали, чи допоможе він захищати країни ЄС, якщо Росія посилить військові дії.
«Так, допоможу. Допоможу», — відповів американський лідер.
- Коментарі Трампа зʼявилися на тлі недавнього вторгнення РФ у повітряний простір Естонії. Три російських винищувачі МіГ-31 19 вересня без дозволу порушили повітряний простір над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин. Через це уряд Естонії ініціював консультації з НАТО за статтею 4.
- За словами речниці НАТО Еллісон Харт, Північноатлантична рада збереться на початку наступного тижня, щоб детальніше обговорити інцидент.
- Президент України Володимир Зеленський вважає вторгнення російських винищувачів у повітряний простір країни НАТО не випадковістю, а системною кампанією РФ проти Заходу, що вимагає «системної відповіді і сильних дій».
- У Міністерстві оборони Росії заперечили, що їхні винищувачі МіГ-31 залетіли в повітряний простір Естонії.