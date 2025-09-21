У Польщі знайшли нові уламки російських дронів

Новини

У трьох населених пунктах Польщі — Стромець (Білобжезький повіт), Водине (Седлецький повіт) і Сульмичі (Замостський повіт) — знайшли нові уламки російських дронів.

Про це повідомляє польське видання PAP із посиланням на прессекретаря відділу військової жандармерії в Любліні майора Даміана Станулу.

Військова жандармерія Польщі повідомила, що проводить заходи на місцях виявлення дронів, в околицях цих населених пунктів.

Зазначається, що один з дронів уранці в неділю, 21 вересня, знайшов грибник. Це уламки російського дрона-приманки типу «Гербера». Частина дрона застрягла на дереві, а частина впала на землю.

Після завершення робіт на місці знахідки безпілотника справу пообіцяли передати до окружної прокуратури в Замості.

10 вересня Росія атакувала Польщу дронами, що стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.

Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів опиняються під загрозою.

Автор: Юлія Завадська