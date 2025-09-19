Євросоюз представив 19-й пакет санкцій проти РФ. Що він передбачає
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас представили новий 19-й пакет санкцій проти Росії.
Енергетика. Нові обмеження запропонували ввести проти 118 суден тіньового флоту РФ. Отже, їхня загальна кількість зросте до понад 560.
Також обмеження стосуватимуться великих енергетичних компаній «Роснафта» і «Газпромнафта» — для них повністю заборонять операції в ЄС.
Крім того, санкції пропонують і проти нафтопереробних заводів, нафтотрейдерів, нафтохімічних компаній у третіх країнах, включно з Китаєм. Ідеться про компанії, які купують російську нафту, порушуючи санкції.
Каллас додала, що ЄС також планує прискорити відмову від російського скрапленого природного газу до 1 січня 2027 року.
Фінанси. Обмеження планують ввести проти низки банків у Росії та інших країнах, які допомагають РФ обходити санкції. Зокрема, мова про російську платіжну систему «Мир».
Обмеження вперше торкнуться також криптоплатформ і транзакцій у криптовалютах.
Прямий експорт товарів і технологій. Обмеження планують ввести проти 45 компаній у Росії та третіх країнах, які надавали пряму чи опосередковану підтримку російському військово-промисловому комплексу.
Також ЄК заборонить експорт низки хімікатів, руд, металів і солей та посилить експортний контроль для промисловості Росії, Індії та КНР.
- Євросоюз 18 липня ухвалив 18-й пакет санкцій проти РФ — під обмеження потрапили 14 людей і 41 організація. Санкції стосуються енергетичного і банківського секторів, військової промисловості, підприємств у Білорусі та Китаї. Зокрема, ЄС знизив граничну ціну на сиру російську нафту з $60 до $47,6 за барель — Україна не раз говорила, що це необхідно.