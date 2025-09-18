США схвалили можливий продаж Польщі ракет Javelin на $780 млн
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Getty Images
Державний департамент США 18 вересня схвалив можливий продаж Польщі ракет Javelin на $780 мільйонів.
Про це повідомило Агентство співробітництва в галузі оборони США.
Уряд Польщі запросив 2 506 ракет FGM‑148F Javelin і 253 легкі пускові установки Javelin. До угоди також входять ракети‑симулятори, охолоджувальні блоки для акумуляторів, інструменти, запчастини, навчання, техпідтримка від США та підрядників, транспортування тощо.
Агентство з оборонного співробітництва каже, що ця угода підтримає зовнішню політику та національну безпеку США, одночасно зміцнюючи безпеку Польщі як союзника НАТО і стабільного партнера в Європі.
Це допоможе Польщі модернізувати свої пускові установки, збільшити оборонний арсенал, краще захищати свою територію та виконувати вимоги НАТО.
- Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.
- Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів опиняються під загрозою.
- А 15 вересня в Польщі над урядовими будівлями літав безпілотник. Його знешкодила Служба охорони Польщі. Затримали двох громадян Білорусі. Поліція з’ясовує обставини інциденту.