США схвалили можливий продаж Польщі ракет Javelin на $780 млн

Державний департамент США 18 вересня схвалив можливий продаж Польщі ракет Javelin на $780 мільйонів.

Про це повідомило Агентство співробітництва в галузі оборони США.

Уряд Польщі запросив 2 506 ракет FGM‑148F Javelin і 253 легкі пускові установки Javelin. До угоди також входять ракети‑симулятори, охолоджувальні блоки для акумуляторів, інструменти, запчастини, навчання, техпідтримка від США та підрядників, транспортування тощо.

Агентство з оборонного співробітництва каже, що ця угода підтримає зовнішню політику та національну безпеку США, одночасно зміцнюючи безпеку Польщі як союзника НАТО і стабільного партнера в Європі.

Це допоможе Польщі модернізувати свої пускові установки, збільшити оборонний арсенал, краще захищати свою територію та виконувати вимоги НАТО.