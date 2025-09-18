Україна та Польща створять спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Україна та Польща створять Спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем. Відповідний меморандум 18 вересня підписали міністр оборони України Денис Шмигаль та його польський колега Владислав Косіняк-Камиш.
Про це повідомив Денис Шмигаль.
Центральним елементом цієї робочої групи будуть програми спільного навчання. Також вона буде:
- сприяти обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері БпЛА;
- розробляти та тестувати методи застосування та протидії безпілотникам, інтегрувати інноваційні технології;
- зміцнювати взаємосумісність між Збройними силами України та Польщі та забезпечувати сумісність зі стандартами НАТО.
Крім того, міністри підписали Спільну декларацію щодо посилення безпекового й оборонного співробітництва. У цьому документі домовилися про поглиблення взаємодії за ключовими напрямками, серед яких, зокрема, SAFE та PURL.
Також політики підписали лист-звернення до міністрів оборони країн НАТО: в ньому закликали союзників направляти експертів до Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та брати активну участь у його проєктах.
- Створенню робочої групи передувала російська атака 10 вересня, під час якої дрони РФ залетіли на територію Польщі. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.
- Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів опиняються під загрозою.