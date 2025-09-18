Україна та Польща створять спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем

Новини

Україна та Польща створять Спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем. Відповідний меморандум 18 вересня підписали міністр оборони України Денис Шмигаль та його польський колега Владислав Косіняк-Камиш.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

Центральним елементом цієї робочої групи будуть програми спільного навчання. Також вона буде:

сприяти обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері БпЛА;

розробляти та тестувати методи застосування та протидії безпілотникам, інтегрувати інноваційні технології;

зміцнювати взаємосумісність між Збройними силами України та Польщі та забезпечувати сумісність зі стандартами НАТО.

Крім того, міністри підписали Спільну декларацію щодо посилення безпекового й оборонного співробітництва. У цьому документі домовилися про поглиблення взаємодії за ключовими напрямками, серед яких, зокрема, SAFE та PURL.

Також політики підписали лист-звернення до міністрів оборони країн НАТО: в ньому закликали союзників направляти експертів до Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та брати активну участь у його проєктах.