Рада звернулась до президента щодо присвоєння Андрію Парубію звання Героя України

Новини

Андрій Парубій / Facebook

Верховна Рада на засіданні 18 вересня підтримала звернення до президента щодо присвоєння звання Героя України загиблому нардепу від «Європейської солідарності» Андрію Парубію.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За відповідне звернення проголосували 230 депутатів.

За тиждень до цього петиція про посмертне присвоєння Парубію звання Герой України набрала 25 тисяч голосів — необхідну кількість для розгляду президентом.

Убивство Андрія Парубія

Ексголову Верховної Ради та нардепа від «Європейської солідарності» Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Стрілянина сталась у Франківському районі міста. Внаслідок отриманих травм Парубій загинув на місці.

Опівночі 1 вересня, через 36 годин після вбивства, правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного у вбивстві на Хмельниччині. Кажуть, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі. Підозрюваний — 52-річний львівʼянин Михайло Сцельніков.

Зранку 1 вересня Сцельнікову повідомили про підозру, а 2 вересня перекваліфікували справу: тепер його підозрюють за ст. 112 та ч. 1 ст. 263 ККУ. Йому загрожує довічне увʼязнення.

Суд 2 вересня відправив Сцельнікова під арешт на два місяці без права на заставу. Сам Михайло зізнався в убивстві в розмові з журналістами. Коментуючи мотиви вбивства, Сцельніков заявив, що це «його помста особисто українській владі».

У медіа була інформація, що це вбивство він зробив на замовлення спецслужб РФ, які натомість обіцяли чоловіку повернути тіло загиблого на війні сина. Сцельніков цю інформацію заперечував.