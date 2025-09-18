Росія атакувала Україну 75 дронами. Як спрацювала ППО
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
У ніч проти 18 вересня війська РФ запустили для атаки на Україну 75 безпілотників. Більшість із них — Shahed.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотники інших типів цієї ночі ворог запускав з Курська, Міллерова і Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Протиповітряна оборона знешкодила 48 ворожих дронів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.
Решта 26 ударних БпЛА влучили в 6 місцях.
- Зокрема, російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру Миргородського району Полтавської області. На залізниці зайнялися пожежі. Поранень зазнала одна людина. Також у регіоні через обстріл тимчасово знеструмлені кілька дільниць залізниці, через це затримують поїзди.
- Під атакою російських дронів опинилася також і Київщина — у двох районах спалахнули пожежі.