У колишнього президента Бразилії виявили рак шкіри

Getty Images

У колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, якого раніше засудили до 27 років увʼязнення, діагностували рак шкіри на ранній стадії.

Про це пише Reuters.

Болсонару госпіталізували 16 вересня через блювоту, запаморочення і знижений тиск. Наступного дня його виписали.

Лікарі кажуть, що стан бразильського експрезидента покращився. Однак аналізи виявили плоскоклітинний рак шкіри, який починається у клітинах середнього та зовнішнього шарів епідермісу. Початкова стадія хвороби потребує контролю у динаміці.

«Дослідження показали, що два шкірні утворення дали позитивний результат на плоскоклітинний рак шкіри, який не є ані найм’якшою, ані найагресивнішою формою, але все одно це рак шкіри. Утворення вже видалили, однак необхідне регулярне спостереження, щоб переконатися, що не зʼявляються нові утворення», — зазначають лікарі.