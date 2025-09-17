У перших пакетах допомоги PURL будуть ракети для систем Patriot і Himars

Новини

Міністерство оборони Нідерландів

У перших двох пакетах за ініціативою PURL будуть ракети для систем Patriot і Himars.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

Він нагадав, що Україна отримала вже понад $2 мільярди від партнерів спеціально для програми PURL. Президент очікує, що в жовтні ця сума зросте до $3—3,5 мільярда.

«Перші два пакети по $500 мільйонів, наскільки я зрозумію. І що буде в цих пакетах? У цих пакетах точно будуть ракети для Patriot і Himars», — сказав Зеленський.

Що відомо про ініціативу PURL

PURL — це новий механізм, створений представниками США і НАТО для допомоги Україні зброєю.

За системою PURL Україна готує список пріоритетних вимог, куди вноситься зброя, що найбільш необхідна на фронті зараз. Союзники НАТО купують американську зброю або жертвують свою, якщо вона є в арсеналах. Новий механізм забезпечить швидке постачання західних озброєнь українському війську.

У межах PURL країни-союзниці НАТО вже домовились закупити зброї для боротьби з росіянами на $2 мільярди. До ініціативи долучилися:

Нідерланди — перша країна, яка профінансувала пакет на €500 мільйонів;

Данія, Норвегія і Швеція разом внесли ще $500 мільйонів;

Німеччина анонсувала закупівлю зброї для України на $500 мільйонів.

До ініціативи також готовий долучитися Люксембург — країна шукає союзників для спільної реалізації закупівель на $500 мільйонів. Латвія у 2025 році на цю ініціативу виділить €5 мільйонів.

За такою схемою західні партнери сподіваються надати Україні військової допомоги загалом на $10 мільярдів.