Інвестиційний фонд України та США отримав перший внесок

Новини

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови почав свою операційну роботу й отримав перший внесок.

Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови на суму $75 мільйонів. За словами Свириденко, Україна подвоїть цей внесок.

«Таким чином, ми формуємо стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних $150 мільйонів. Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи Фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала», — зазначила премʼєрка.

Вона додала, що пріоритетними наразі є проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів. Планується реалізувати три проєкти до кінця 2026 року.

Що таке Інвестиційний фонд відбудови

1 травня Україна і США підписали угоду про надра — тобто про створення Інвестиційного фонду відбудови між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

Фонд — це ключовий інструмент співпраці між США та Україною для післявоєнного відновлення країни та її включення у світову економіку. Детальніше про угоду тут і тут.

Підписанню угоди передували місяці політичних баталій між Україною та США. Тодішня міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що зрештою вдалося сформувати версію угоди, яка передбачає взаємовигідні умови для обох держав.

Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики 6 травня рекомендував ратифікувати угоду про корисні копалини. Однак уже 7 травня Комітет переголосував рішення — до преамбули рішення за пропозицією додали текст про те, що депутати не бачили інших угод, які уклали разом із загальною угодою про копалини.

13 травня Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт № 13256, який передбачає зміни в Бюджетний кодекс для реалізації Угоди про копалини.

Увечері того ж дня стало відомо, що Україна завершила всі необхідні процедури для запуску Американсько-українського фонду.