МАГАТЕ зафіксувало обстріли поблизу Запорізької атомної електростанції. Що відомо

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувало обстріли поблизу окупованої Росією Запорізької атомної електростанції.

Про це йдеться у звіті Агентства за 16 вересня.

Команда Агентства отримала від окупованої Росією Запорізької АЕС повідомлення, що кілька артснарядів впали за межами станції, приблизно за 400 метрів від зовнішнього сховища дизельного палива.

Через це, як повідомили команді МАГАТЕ, загорілася рослинність, але пожежу контролюють. Ця інформація збігалася з власними спостереженнями Агентства про обстріли, які було чутно близько двох годин, зокрема три вибухи неподалік від станції.

З головної адмінбудівлі ЗАЕС команда спостерігала дим з районів за межами об’єкта. МАГАТЕ каже, що поки не змогло відвідати місце ймовірного обстрілу, але планує попросити про такий візит сьогодні вранці, якщо дозволятиме ситуація з безпекою.

Яка ситуація на ЗАЕС

Зараз ЗАЕС підключена лише до однієї зовнішньої лінії електропостачання, що становить серйозний ризик.

У «Енергоатомі» пояснювали, якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме, що Запорізька АЕС втратить зовнішнє живлення станції і запустить аварійні дизель-генератори. Але їхні ресурси обмежені як за часом роботи, так і наявністю дизпалива. Таким чином, запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відліку до початку плавлення ядерного палива.

Крім того, за даними МАГАТЕ, зараз на Запорізькій атомній електростанції рівень води в охолоджувальному ставку знизився до 13,4 м і наближається до критичної позначки 12 м — якщо рівень води впаде нижче за цей показник, то системи охолодження перестануть працювати. Зараз усі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і за нинішніх умов безпечно запустити хоча б один з них неможливо.