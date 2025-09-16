Міністерка транспорту Канади Христя Фріланд йде з уряду. Вона може стати спецпредставницею з питань відбудови України
- Ірина Перепечко
-
Міністерка транспорту та внутрішньої торгівлі Канади Христя Фріланд йде з уряду та заявила про намір залишити федеральну політику. Премʼєр Канади Марк Карні каже, що попросив її стати спеціальною представницею Канади з питань відбудови України.
Про це пише CBC News.
«Велика сила демократії полягає в тому, що ніхто не обіймає політичну посаду вічно. Після 12 насичених років у публічному житті я розумію, що зараз настав час дати шлях іншим і знайти для себе нові виклики», — так Фріланд прокоментувала рішення піти з уряду і додала, що не планує балотуватися на наступних федеральних виборах.
CBC News пише, що посадовиця вже давно є однією з найактивніших критиків російського вторгнення в Україну. А за даними Reuters, Фріланд, яка має українське походження і володіє українською мовою, відіграла важливу роль у формуванні жорсткої позиції Канади щодо Росії, зокрема у 2014 році внесла її до санкційного списку.
Вона неодноразово викликала невдоволення Трампа, який називав її «токсичною».
- Фріланд стала помітною фігурою в канадській політиці з 2015 року, коли ліберали прийшли до влади, і була заступницею тодішнього прем’єра Джастіна Трюдо. Вона обіймала ключові посади в уряді, зокрема стала першою жінкою на посаді міністра фінансів у 2020 році.
- У грудні 2024 року Фріланд подала у відставку з посади міністра фінансів. Тоді вона сказала, що за останні кілька тижнів вони з Трюдо «розійшлися в думках щодо найкращого шляху для Канади» — через це премʼєр не захотів бачити її на цій посаді.
- Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо 6 січня 2025 року оголосив про відставку. Після цього Христя Фріланд приєдналася до виборчих перегонів, щоб замінити його на посаді прем’єр-міністра, але програла Марку Карні.