У Єврокомісії підтвердили, що готують нову стратегію щодо видачі віз громадянам РФ
- Ірина Перепечко
У Європейській комісії підтвердили повідомлення медіа про те, що зараз готують нову стратегію видачі віз громадянам Росії.
Про це під час брифінгу сказав речник ЄК Маркус Ламмерт.
За його словами, щодо подальших дій, то просто треба слідкувати за оновленнями. Ламмерт додав, що нову стратегію представлять до кінця року.
За його даними, країни Європейського Союзу видали росіянам орієнтовно 571 тисяч візу, у 2024 році — 541 тисячу. Даних за цей рік наразі немає. Для порівняння: у 2019 році ця цифра перевищувала 4 мільйони.
«У 2022 році угоду про спрощення візового режиму з Росією ми призупинили. Крім того, з 2022 року ми також прийняли чіткі рекомендації, щоб допомогти державам-членам не надавати пріоритетні візи росіянам та речник.
- Euroactiv писав, що нову стратегію видачі віз почали розглядати у ЄС після того, як рекордна кількість туристів з Росії (понад пів мільйона) приїхала до Євросоюзу влітку 2025 року. Якщо цей варіант узгодять, це означатиме гармонізацію правил вʼїзду по всьому блоку, оскільки видача віз залишається компетенцією окремих країн-членів.
- Більшість країн ЄС, що межують з Росією, вже суворо обмежили візові заяви від росіян, за деякими винятками. Польща, країни Балтії, Чехія та Фінляндія здебільшого закрили свої двері громадянам РФ. Однак країни, які розраховують на наплив російських туристів влітку або в період відпусток, як-от Італія, Іспанія, Греція та Франція, а також дружня до Москви Угорщина, були відносно ліберальними у видачі віз, попри агресію РФ проти України.