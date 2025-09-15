Reuters: Після атаки українських дронів один з найбільших НПЗ Росії зупинив роботу ключового переробного блоку

Новини

Після атаки українських дронів 14 вересня на нафтопероробний завод у російському місті Кіриші там зупинили ключовий переробний підрозділ.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі.

Роботу одного з підрозділів зупинили після пожежі, яка виникла через дронову атаку. Підрозділ забезпечує майже 40% загальної потужності Киришського НПЗ, яка становить близько 20 мільйонів метричних тонн на рік, або 400 тисяч барелів на добу.

За словами джерел, у підрозділі було пошкоджено піч та частину іншого обладнання. Вони додали, що ремонт може тривати близько місяця.

За даними Reuters, завод збільшить обсяги переробки на своїх діючих ділянках до 20% — щоб компенсувати простої пошкодженого блоку. Це дозволить йому підтримувати обсяги переробки на рівні близько 75% номінальної потужності.