Міноборони Румунії пояснило, чому їхні винищувачі не збили російські дрони, хоча були «близькі до цього»
- Світлана Кравченко
Пресслужба Офісу президента України
Румунські винищувачі F-16 були «дуже близькі» до того, щоб збити російський дрон, який залетів на територію країни НАТО 13 вересня. Але цього не сталося, бо безпілотник полетів до України.
Про це в етері телеканалу Antena 3 CNN розповів міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну.
За його словами, радари зафіксували дрон, який наближався до повітряного простору Румунії. Для його перехоплення направили два винищувачі F-16.
«Літаки злетіли та побачили дрон, вони були дуже близькі до того, щоб збити його. Дрон летів дуже низько і в якийсь момент полетів до України. Дрон залишив повітряний простір, повернувшись до України», — сказав румунський міністр.
Він додав, що через ухвалений навесні закон румунські пілоти можуть відкривати вогонь по безпілотниках, які порушують кордон країни.
Моштяну також наголосив, що провокації з боку Росії стаються приблизно щотижня і Румунія реагує на них системно.
- Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 км і був у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.