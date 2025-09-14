ЗСУ вдарили по комунікаційному вузлу Чорноморського флоту РФ

Новини

Facebook / ВМС ЗС України

Бійці Військово-морських сил ЗСУ атакували комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму.

Про це звітує пресслужба ВМС.

Атака сталася в ніч проти 11 вересня на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази в окупованому Севастополі.

Комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами Чорноморського флоту Росії.

Інших деталей про наслідки атаки військові поки не зазначають.