Reuters: Через атаку дронів СБУ на російський нафтоналивний порт «Приморськ» загорілися два судна

Через атаку дронів Служби безпеки України на найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі «Приморськ» загорілися два судна.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі.

За їхніми даними, під час атаки постраждали два нафтові танкери — Kusto і Cai Yun. Kusto — танкер класу Aframax, місткістю приблизно 700 000 барелів, який належить компанії Solstice Corp. Cai Yun — теж класу Aframax і належить компанії Acceronix Lt. Обидва судна зареєстровані на Сейшельських Островах.

Галузеві джерела та українські військові також розповіли, що через атаку зупинили завантаження нафти на ключовому західному нафтовому терміналі.

Що передувало

Джерела «Бабеля» повідомили, що в ніч проти 12 вересня безпілотники Служби безпеки України атакували «Приморськ» — найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, який є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи.

За даними джерел, на одному із суден у порту і на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинили. Орієнтовні щоденні втрати бюджету РФ від припинення експорту можуть сягати $41 мільйона.

«Приморськ» — це ключовий хаб для завантаження тіньового флоту, з допомогою якого РФ обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Через порт щороку проходить майже 60 мільйонів тонн нафти, що приносить Росії приблизно $15 мільярдів.