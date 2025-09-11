За ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу внесли 20 млн гривень застави

Новини

У четвер, 11 вересня за колишню очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу внесли 20 мільйонів гривень застави.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Напередодні прессекретарка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис повідомила «Бабелю», що 9 вересня сплив 5-денний термін, впродовж якого мали б внести заставу за Тетяну Крупу. Тоді ж прессекретарка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк повідомила у коментарі Укрінформу, що відомство пізніше визначиться зі своєю позицією щодо перегляду запобіжного заходу ексочільниці МСЕК Хмельниччини.

Що відомо про справу Крупи

4 жовтня 2024 року правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Тетяни Крупи — і знайшли мільйони доларів готівкою, а ще незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 посадовцю Хмельницької обласної прокуратури. Через це керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а 22 жовтня генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

Після взяття Крупи під варту на Хмельниччині звільнили 16 прокурорів з інвалідністю, ще 47 досі на посадах.

Спочатку підозрюваній призначили заставу в 500 мільйонів гривень, проте після кількох судових засідань сума зменшилася до 56 мільйонів гривень.

4 вересня слідча суддя замінила запобіжний захід для Крупи: замість тримання під вартою — застава у розмірі 20 мільйонів гривень. Причиною стало те, що ексочільниця Хмельницької МСЕК перебувала під вартою 11 місяців з 12 можливих.