Getty Images / «Бабель»

Латвія закриває повітряний простір уздовж свого східного кордону щонайменше до 18 вересня. Таке рішення ухвалили після оцінки Національних збройних сил.

Про це сказав міністр оборони країни Андріс Спрудс.

Повітряний простір поблизу східного кордону з Білоруссю та Росією закриють до висоти 6 000 м у межах 50-кілометрової смуги від зовнішнього кордону країни.

Висоту визначили з огляду на те, на якій висоті літають дрони. Літаки, що летять вище, зможуть спокійно пролітати над цією зоною.

Спрудс пояснює, що рішення закрити повністю повітряний простір на східному кордоні дозволить повністю контролювати заборонену повітряну зону — так буде легше виявляти «несанкціоновані літаючі обʼєкти». Також це звільнить заборонену повітряну зону для винищувачів Балтійської повітряної патрульної місії НАТО та латвійської Протиповітряної оборони.

Це також дасть змогу краще випробувати системи акустичного спостереження за повітряним простором, тренуватися в застосуванні та боротьбі з дронами, а також розгортати й навчати додаткові мобільні бойові підрозділи.

Міністр оборони Латвії зазначив, що зараз країна оцінює необхідність повністю закрити східний сухопутний кордон, але це питання мають вирішити разом з Естонією та Литвою.

За словами Спрудса, прямої загрози для Латвії немає, але «необхідні превентивні заходи».