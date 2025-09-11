Міністр оборони: Рівень мобілізації в Україні є стабільним і має тенденцію до зростання
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Очільник Міноборони Денис Шмигаль заявив, що рівень мобілізації в Україні за останній рік є «абсолютно стабільним» з тенденцією до зростання.
Про це він сказав в інтервʼю Sky News.
За словами Шмигаля, наразі в Україні мобілізують «всю необхідну кількість людей, щоб покрити всі втрати й сформувати невеликі резерви».
Він додав, що рівень мобілізації в Росії покриває її втрати, хоча вони впʼятеро більші, ніж в української сторони.
«Тому для них не є проблемою те, що вони втратили мільйон військових від початку цієї війни. Половина з них були вбиті. Тож вони продовжують просто стріляти, спалюючи людей у вогні війни, не підраховуючи, скільки вони втратили», — сказав Шмигаль.
Він назвав це «викликом і проблемою» для України.
- З початку повномасштабного вторгнення в Україні ввели правовий режим воєнного стану і загальну мобілізацію. Це означає, що мобілізації підлягають всі чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони не мають підстав для відстрочки. Востаннє воєнний стан і загальну мобілізацію продовжили до 5 листопада 2025 року.
- Водночас заступник керівника Офісу президента України полковник Павло Паліса нещодавно заявив, що загальну мобілізацію в Україні не скасують ще впродовж певного часу після припинення вогню.