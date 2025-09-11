Росія дистанційно мінує Чернігівщину на понад 30 км углиб області
- Соня Бакун
The Washington Post
Російські війська збільшили відстань дистанційного мінування біля кордону з Чернігівщиною. Тепер ворог може робити скиди мін на понад 30 кілометрів углиб області.
Про це розповів начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов в ефірі проєкту «Суспільне.Студія».
З його слів, росіяни з початку повномасштабного вторгнення постійно мінували прикордоння Чернігівської області невеликими дронами. Але зараз вони роблять скиди за допомогою «Гербер».
«Це може бути не лише 30 кілометрів, але й більше. Ворог продовжує свої воєнні злочини, мінує території, де проживає цивільне населення», — наголосив Селіверстов.
Він також повідомив, що зараз у пʼятикілометровій зоні Новгород-Сіверського району проживають 504 людини. З 2023 року майже 5 500 людей евакуювалися з прикордонних територій району, а за останній тиждень виїхали 12 місцевих жителів.
- На початку повномасштабного вторгнення частина Чернігівщини була окупована. Російські війська відступили на початку квітня 2022 року. Втім, окупанти продовжуть територизувати мирне населення і руйнувати інфраструктуру. Прифронтові території часто перебувають під атаками ворожих дронів. 4 вересня росіяни вдарили ракетою по гуманітарній місії на Чернігівщині, дві людини загинули, три — постраждали.