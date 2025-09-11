Премʼєр Угорщини: Ультраправа політична група Європарламенту подала вотум недовіри президентці Єврокомісії

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Ультраправа політична група Європейського парламенту «Патріоти за Європу» подала вотум недовіри президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

Про це повідомив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан.

За його словами, вотум недовіри став відповіддю на «політичну промову, відверто налаштовану на війну», Урсули фон дер Ляєн 10 вересня в Європейському парламенті. Орбан каже, що слово «Україна» прозвучало 35 разів.

«Вона [Урсула фон дер Ляєн] пригрозила всім: хто не стане у «брюссельське стадо», у того заберуть усі гроші ЄС», — написав Орбан і додав, що саме тому подали вотум недовіри.

За його словами, президентка Єврокомісії «має піти».