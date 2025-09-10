ЄС планує призупинити виплати Ізраїлю через ситуацію в Газі

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Через дії Ізраїлю в секторі Гази Європейська комісія призупинить свою підтримку країни.

Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час звернення.

«Ми призупинимо нашу двосторонню підтримку Ізраїлю. Ми зупинимо всі виплати у цих сферах — без впливу на нашу роботу з ізраїльським громадянським суспільством чи Яд Вашем», — сказала вона.

Фон дер Ляєн додала, що на розгляд Єврокомісії також винесуть ще дві пропозиції:

санкції проти екстремістських міністрів та проти ізраїльських поселенців, які скоюють насильство проти палестинського населення;

часткове призупинення Угоди про асоціацію з Ізраїлем в частині, що стосується торгівлі.

Очільниця Єврокомісії також зазначила, що ЄК планує створити наступного місяця Групу донорів для Палестини, яка передбачатиме, зокрема, спеціальний інструмент для відбудови Гази.

«Це буде міжнародне зусилля за участі регіональних партнерів. І воно спиратиметься на результати Нью-Йоркської конференції, організованої Францією та Саудівською Аравією», — додала вона.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч проти 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази та почав там масштабні операції.

7 серпня премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна має намір узяти під контроль усю прибережну територію. Згодом ізраїльські військові схвалили рамковий план нової наступальної операції на Газу.

Наслідком бойових дій стала гуманітарна криза в секторі Гази. Наприкінці серпня ООН вперше офіційно підтвердила повномасштабний голод у регіоні — з ним зіткнулося понад пів мільйона людей.