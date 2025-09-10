Служба безпеки викрила посадовця НАБУ на недостовірному декларуванні та приховуванні нерухомості

Новини

Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора та Державне бюро рослідувань викрили заступника керівника одного з підрозділів Національного антикорупційного бюро на тому, що він незаконно придбав квартиру в Ужгороді та намагався це приховати.

Про це повідомляють СБУ.

За даними слідства, у 2023 році посадовець НАБУ придбав двокімнатну квартиру в одному з житлових комплексів Ужгорода вартістю $100 тисяч, але зареєстрував нерухомість на підставну особу — матір своєї близької знайомої.

СБУ також показала переписку між співробітником Бюро та його дружиною. Нотаріус, який проводив перереєстрацію квартири, і продавець нерухомості свідчили на користь слідства.

У декларації за 2023 рік посадовець НАБУ не вказав цю нерухомість взагалі, а у 2024-му позначив її як орендовану. Однак слідство зʼясувало, що третя особа, на яку була оформлена нерухомість, оплату за користування житлом не отримувала.

Служби повідомили про підозру фігурнату за ч. 1 ст. 366-2 ККУ. Правопорушнику загрожує штраф до 51 тисячі гривень або ув’язнення до двох років.