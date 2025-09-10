Президентка Єврокомісії анонсувала саміт за повернення українських дітей

Новини

Reuters / «Бабель»

Європейський Союз разом з Україною проведе міжнародний саміт за повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті.

Вона наголосила, що трагедія викрадених Росією українських дітей залишається однією з найболючіших сторінок війни.

«Ми повинні зробити все, що в наших силах, аби підтримати дітей України. Саме тому я оголошую, що разом з Україною та іншими партнерами проведу саміт міжнародної коаліції з питань повернення українських дітей. Кожна викрадена дитина має бути повернена», — заявила Урсула фон дер Ляєн.

У своєму виступі вона також розповіла історію 11-річного Сашка з Маріуполя. Росіяни відвезли його до окупованого Донецька, де він зміг зателефонувати своїй бабусі Людмилі в Україну та попросив її знайти його. Жінка проїхала кілька країн, щоб забрати онука.

Сашко з бабусею були присутні під час виступу фон дер Ляєн. Члени Європарламенту зустріли їх гучними оплесками.

Що відомо про депортацію українських дітей до РФ

Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії. За це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової.

На брифінгу 20 березня Зеленський заявив, що Україна працюватиме над поверненням усіх українських депортованих дітей. На той момент президент не мав їхньої точної кількості — у різний час надходила різна інформація. Раніше в Україні говорили про щонайменше 19 546 українських дітей, депортованих до Росії.

Водночас російська сторона надала інформацію про менш ніж 20% викрадених дітей, імена яких Україна їй передала.

У червні Зеленський заявив, що Росія пропонувала обмінювати українських дітей на російських військовополонених.